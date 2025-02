Gouiri - OM : Un problème de comportement annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 1998, Lionel Charbonnier a émis quelques réserves après le recrutement d'Amine Gouiri par l'OM. Si ses qualités ne sont pas discutées, son comportement dans le vestiaire a, en revanche, été, pointé du doigt. Ce fût le cas durant son passage à l'OGC Nice entre 2020 et 2022.

En contact permanent avec ses dirigeants, Roberto de Zerbi était particulièrement inquiet ces derniers jours. Le coach de l’OM voyait les pistes se décupler en attaque, sans que le club parvienne à trouver la perle rare. Alors, Mehdi Benatia a amélioré sa proposition pour Amine Gouiri, parvenant à enfin trouver un accord avec Rennes avant le terme du mercato. Mais ce recrutement interpelle quelques observateurs.

Le mauvais coup de l'OM ?

Pour Lionel Charbonnier, l’OM a surpayé Gouiri. « Je m’enthousiasmais sur la possibilité de prendre Gouiri en prêt avec option d’achat. Maintenant Gouiri à 19M€ + 3M€, quand tu sais que Rennes est au fond du trou, que lui n’a jamais rien fait avec les Rennais, je trouve que c’est très cher-payé. Je demande à voir » a-t-il confié.

Gouiri n'a pas fait l'unanimité à Nice

Entré à la 58ème minute de jeu face à l’OL ce dimanche, Gouiri a métamorphosé son équipe. Prometteur alors qu’il vient tout juste de signer son contrat. Mais comme indiqué par Lionel Charbonnier, son attitude sera à surveiller lorsque les choses n’iront pas dans son sens. « A Nice, on s’est beaucoup plaint de son comportement dans les vestiaires et hors du vestiaire, mais aussi de son investissement » a déclaré Charbonnier durant l’After Foot. Pour l'heure, Roberto de Zerbi ne semble pas particulièrement inquiet. Le technicien de l'OM est déjà sous le charme de sa nouvelle recrue : « J’aime beaucoup ce joueur, il a de grandes qualités et on le savait. C’est un 9 unique, qui propose quelque chose de différent. Son profil sera très important pour l’OM à l’avenir. »