OM : De Zerbi réclame une nouvelle dépense improbable

Alors que l’OM s’est imposé face à l’OL dimanche soir (3-2), en clôture de la 20e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a une nouvelle fois loué l’ambiance du Stade Vélodrome. Le technicien italien s’estime chanceux d’être l’entraîneur de Marseille et selon lui, il faudrait même qu’il paye pour assister à ce genre de spectacle.

Dans un scénario renversant, l’OM s’est de nouveau imposé face à l’OL dimanche soir (3-2), après leur victoire au match aller à Lyon (2-3). Menés à la suite de l’ouverture du score de Corentin Tolisso, Mason Greenwood et Adrien Rabiot ont ensuite permis aux Marseillais de prendre les devants, avant l’égalisation d’Alexandre Lacazette. Ils ont fini par l’emporter grâce à un but de Luis Henrique à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

« J'ai dit à mes joueurs que je me sentais privilégié et chanceux d'être leur entraîneur »

« J'ai dit à mes joueurs que je me sentais privilégié et chanceux d'être leur entraîneur, eux qui pendant toute la durée du match ont joué avec le cœur et du caractère », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse à l’issue de la rencontre. Le technicien italien a ensuite exprimé son bonheur d’être l’entraîneur de l’OM et surtout d’avoir la chance de jouer dans une ambiance comme celle du Stade Vélodrome.

« Il faudrait que nous-mêmes payons le billet pour voir ce genre de spectacle »

Pour Roberto De Zerbi, ce serait même à lui et à ses joueurs de payer pour avoir l'opportunité de jouer dans ce stade : « Je suis également chanceux d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que ce stade est vraiment unique en Europe. Je peux dire que c’est vraiment un privilège. Bien qu'on soit payé pour travailler ici, il faudrait que nous-mêmes payons le billet pour voir ce genre de spectacle. Et je ne le dis pas comme ça pour faire plaisir, je dis vraiment ce que je pense. »