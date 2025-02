Racisme et menaces de mort : La scène ahurissante à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Patrice Evra ne sera resté que quelques mois à l’OM. L’aventure olympienne aura connu un coup d’arrêt suite à un coup de pied donné à la tête par le Français à un supporter marseillais. Il faut dire qu’Evra avait ses raisons d’agir ainsi puisqu’il a été visiblement victime de racisme et sa famille menacée de mort.

Pour Patrice Evra, l’échauffement de la rencontre d’Europa League entre Guimaraes et l’OM aura sonné la fin de son aventure olympienne. En effet, c’est à ce moment que l’ancien Marseillais s’est retrouvé pris à partie par certains fans. Evra a alors complètement disjoncté et a asséné un coup de pied à la tête d’un supporter de l’OM.

« Arrête de t’agiter comme un singe »

Pour Carré, Patrice Evra est revenu sur ce moment et les raisons qui l’ont poussé à agir ainsi. L’ancien de l’OM a raconté : « Il y en a un qui dit « c’est bon arrête de t’agiter comme un singe ». Franchement, ça ne me touche pas du tout, à l’âge de 17 ans on me jetait des bananes, le racisme ça ne me touche pas du tout. Ce n’est pas ça qui m’a fait… ».

« On égorgera ta femme et tes enfants »

D’abord victime de racisme, Patrice Evra a ensuite vu rouge quand sa famille a été mêlée à l’histoire. « Il y en a un d’entre eux qui a dit : « De toute façon, quand tu rentreras à Marseille, on égorgera ta femme et tes enfants ». Je suis un être humain, là ils ont cru que j’allais courir comme Brandao, moi je reste, vous êtes 15 ou 20, vous allez peut-être me défoncer, mais il y en a un qui va en prendre une bonne », a expliqué Evra.