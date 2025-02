«On égorgera ta femme et tes enfants» : Une star de l’OM menacée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En marge d’un match d’Europa League entre Guimaraes et l’OM, Patrice Evra avait complètement pété les plombs. En effet, avant que le match commence, lors de l’échauffement, l’ancien Olympien avait notamment été pris à partie par certains supporters. C’est là que ça a dérapé quand Evra a asséné un coup de pied à la tête d’un fan de l’OM. Pour Carré, l’international français à 81 reprises a raconté ce moment, justifiant alors son geste complètement fou.

« C’est bon arrête de t’agiter comme un singe »

Comment Patrice Evra en est donc arrivé à disjoncter et frapper un fan de l’OM ? L’ancien Olympien s’est justifié, dévoilant notamment les menaces qui lui ont fait pété un plomb : « Je remercie tous les Marseillais, l’OM. C’était extraordinaire comment ils m’ont accueilli et la classe qu’ils ont eu quand il s’est passé cet incident. Ils sont venus et m’ont dit : « On fait quoi Pat ? ». J’ai dit : « Je pars ». Je peux raconter toute l’histoire. C’était un match d’Europa League, on était sur le côté, on faisait un petit taureau, je ne jouais pas ce match et puis là, certains supporters commençaient à siffler, à insulter. Le match n’avait pas commencé. A partir de ce moment là, je vais vers eux, « qu’est-ce qu’il se passe ? On vous paie le transport pour venir ici, le match n’a pas commencé, vous insultez ». Là, ils disent « Ce n’est pas toi, on te respecte ». Là, il y en a un qui dit « c’est bon arrête de t’agiter comme un singe ». Franchement, ça ne me touche pas du tout, à l’âge de 17 ans on me jetait des bananes, le racisme ça ne me touche pas du tout ».

« Quand tu rentreras à Marseille, on égorgera ta femme et tes enfants »

« Ce n’est pas ça qui m’a fait… C’est quand il y en a un d’entre eux qui a dit : « De toute façon, quand tu rentreras à Marseille, on égorgera ta femme et tes enfants ». Je suis un être humain, là ils ont cru que j’allais courir comme Brandao, moi je reste, vous êtes 15 ou 20, vous allez peut-être me défoncer, mais il y en a un qui va en prendre une bonne. Comme j’ai fait un peu de kick-boxing, une petite feinte et il a pris mon pied gauche. J’ai encore un peu sa bave sur mes crampons, je vais les mettre dans un musée. Mais ce n’est pas un supporter de l’OM car Marseille m'a beaucoup donné », a poursuivi Patrice Evra, qui à cause de son geste a donc vu son contrat à l’OM être résilié.