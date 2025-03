PSG : «Te défile pas», Riolo part au clash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo est en croisade contre ce qu'il appelle « l’armée numérique » du PSG, des comptes de supporters qui assurent la défense de Nasser A-Khelaïfi et du club parisien sur les réseaux sociaux. Visiblement excédé par la réaction de certains, le journaliste a proposé des explications à l'un d'entre eux sur RMC, durant l'After Foot.

Daniel Riolo en a gros sur la patate. Depuis plusieurs années, le journaliste dénonce les agissements de Nasser Al-Khelaïfi, qui a mis en place une véritable armée numérique, censée défendre les intérêts du PSG sur les réseaux sociaux. Et ce lundi, un nouvel échange musclé a eu lieu sur le réseau social X. Tout est parti d’une remarque de Riolo sur la décision de l’OGC Nice de poser une réclamation sur la présence de Thiago Almada dans les rangs lyonnais . « Bon bah c’est clair … ils sont en mission pour couler l’OL… on avait compris mais c’est dit ! Tous aux ordres du Qatar ! » a confié le journaliste.

Le clash avec Riolo sur les réseaux sociaux

Immédiatement, un compte nommé « Le média Parisien » le reprend : « Mais c’est de la maladie mentale à ce rythme mdrrr on fou quoi encore ici ». Une remarque visiblement peu appréciée par Daniel Riolo, qui lui a répondu froidement. « Oui forcément pour un compte larbin tout ça est un peu trop difficile à comprendre… tout est beau et merveilleux dans le monde qatarix… mon dieu la bêtise, c’est affligeant ! On va pas tarder à rivaliser avec la bêtise des supp de l’OM sous Tapie » a-t-il lâché.

Riolo lance un appel

Relancé ensuite par un autre compte de supporter, Riolo lui a alors proposé un rendez-vous. « Tiens encore un compte larbin … franchement vous n’avez pas honte ? Tiens si tu es si fort, je t’invite à venir en représentant des larbins défendre tes idées … où tu veux ! Qd tu veux ! Allez te défile pas. Je rêve du débat avec les comptes larbins …allez fonce c’est ta chance » a lâché Riolo. L’invitation est lancée.