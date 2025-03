PSG - Qatar : Nouveau clash de Riolo !

La rédaction

Daniel Riolo s’en prend une nouvelle fois au PSG et au Qatar ! Après la nouvelle réserve déposée par Nice contre Thiago Almada, le consultant RMC dénonce une Ligue 1 « aux ordres » du PSG. Un sentiment partagé par John Textor, qui fustige une « collusion honteuse » contre l’OL.

Alors que l'OL affrontait Nice ce dimanche, les Aiglons ont déposé leur désormais traditionnel recours auprès de la LFP. Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, s'est expliqué au micro de DAZN avant le début du match :

«J’ai une parole, j’ai pris un engagement il y a quelques semaines (de déposer une réserve contre Thiago Almada, ndlr.) et je respecte ma parole. J’ai dit à Laurent Prud’homme que je n’ai rien contre lui, c’est un garçon charmant, mais que je respectais ma parole.»

«Tous aux ordres du Qatar !»

Une déclaration qui énerve au plus haut point Daniel Riolo, qui estime que les clubs de Ligue 1 seraient «aux ordres» du PSG et du Qatar, faisant référence aux récents clashs entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor à propos des droits TV. L'éditorialiste de RMC a notamment déclaré sur son compte X :

«Bon bah c’est clair… ils sont en mission pour couler l’OL… on avait compris, mais c’est dit ! Tous aux ordres du Qatar !»

«Une collusion honteuse contre l’OL»

Le board de l'OL s’est indigné face à ces recours. Laurent Prud’homme avait déjà réagi la semaine dernière :

«En fait, désormais, il y a comme un tuto "comment déposer une réserve contre Almada", je trouve ça un peu triste.»

C'était ensuite au tour de John Textor de réagir ce dimanche, après la fin du match de l'OL face à Nice.

«Jean-Pierre Rivère est au moins un homme honnête, qui a avoué sa collusion honteuse contre l’OL. Encore quelque chose qui divise, à l’heure où notre championnat a besoin d’unité. Le football, un jeu qui se joue sur le terrain ! Allez l’OL !» a écrit le propriétaire américain en story Instagram.