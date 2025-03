PSG : Pierre Ménès annonce du lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au Parc des Princes, le PSG a largement dominé Liverpool et personne ne s'y attendait. Mais à la fin, ce sont bien les Reds qui l'ont emporté (0-1). Le club de la capitale part donc en avec un retour avant le retour à Anfield. Le risque de se faire éliminer dès les huitièmes de finale est donc là. Pour autant, Pierre Ménès estime que si cela venait à arriver, cela ne serait pas un échec.

L'an passé, le PSG réussissait à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale espérait faire aussi bien si ce n'est mieux cette saison, ça pourrait s'arrêter dès les huitièmes de finale. Il faut dire que Paris n'a pas été gâté au tirage au sort, héritant de Liverpool, leader de Premier League et considéré comme la meilleure équipe européenne du moment. Le choc entre le PSG et les Reds était donc très attendu, mais malheureusement pour les joueurs de Luis Enrique, le match aller leur a filé entre les doigts, la bande à Mohamed Salah ayant réalisé un braquage au Parc des Princes (0-1).

« Je ne crois pas que ce sera un échec »

Avant le match retour face à Liverpool ce mardi, les pourcentages ne sont donc pas en faveur du PSG. Le risque d'élimination est présent, mais dernièrement, le club de la capitale a répété qu'une sortie précoce en Ligue des Champions n'était pas un échec. Un avis que partage également Pierre Ménès. En effet, sur sa chaine Youtube, il a expliqué : « Non, je ne crois pas que ce sera un échec. Évidemment, s’ils en prennent 5 à Anfield le tableau ne sera pas le même, mais franchement ce qu’a montré le PSG au match aller était brillant et assez emballant. On voit que cette équipe, très jeune, a une marge de progression pour les saisons futures extrêmement intéressante ».

« Ils sont au départ d’un nouveau projet »

« Le PSG l’a dit et répété, ils sont au départ d’un nouveau projet. Ils l’avaient annoncé même s’ils n’étaient pas sortis des poules. Donc je ne pense pas que ce soit une élimination contre la meilleure équipe de la saison en Europe qui puisse remettre ça en cause », a ensuite précisé Pierre Ménès. Rendez-vous maintenant ce mardi soir à Anfield pour voir si le PSG sera éliminé ou non face à Liverpool lors de ces huitièmes de finale.