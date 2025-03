Luis Enrique : La fin redoutée avec le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Habitué des remontadas avec le FC Barcelone, Luis Enrique va tenter de rééditer son exploit ce mercredi soir. Défait par Liverpool au match aller (0-1), le PSG va devoir gagner à Anfield pour poursuivre son chemin en Ligue des champions. En revanche, une élimination pourrait rendre la deuxième partie de saison du club parisien bien moins excitante.

Difficile de trouver en Ligue 1 un club capable de se mesurer à ce PSG là. Depuis le début de l’année, le club parisien est chirurgical sur la scène nationale. Luis Enrique récolte enfin les fruits de son incroyable travail depuis son arrivée. La formation étouffe ses adversaires et se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion de France. En Ligue des champions, c’est une autre histoire. Le PSG a trouvé à qui parler avec Liverpool, vainqueur au Parc des Princes lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Mais la prestation de son équipe mercredi dernier offre quelques motifs d’espoir à Luis Enrique.

Luis Enrique garde espoir

« Notre objectif est clair, c'est d'essayer d'être meilleur que l'adversaire. Surtout à l'extérieur. C'est dur de jouer ailleurs qu'à la maison mais vous essayez de contrôler les choses. Tout part du football pour nous, on sait ce qu'on fait bien et ce qu'on doit améliorer. Nous avons l'objectif d'avoir le ballon, c'est notre base, et à partir de là on verra comme le match évolue (…) Bien sûr Il faudra défendre ensemble et attaquer ensemble, avoir la possession le plus possible et ensuite, de là, nous aurons des occasions à nous créer » a confié le coach du PSG en conférence de presse.

Le dernier match excitant de la saison ?

Par contre, une défaite pourrait rendre terne le reste de la saison parisienne. Il faut dire que le PSG compte 16 points d’avance sur son dauphin, l’OM, et écrase ses adversaires sur la scène nationale . « J'espère simplement que le match le plus important arrivera plus tard, c'est toujours le suivant le match le plus important. Mardi, une équipe sera éliminée et j'espère que ce ne sera pas le Paris Saint-Germai. Il ne faut pas calculer. Dès la première minute du match et dès l'échauffement, l'attitude sera très claire: on veut gagner ce match » a confié Luis Enrique ce lundi.