PSG : Luis Enrique métamorphosé, l’embrouille qui a tout changé

Plus tôt dans la saison, Luis Enrique s’était légèrement embrouillé avec Ousmane Dembélé, allant jusqu’à ne pas le convoquer pour le match de Ligue des champions contre Arsenal. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cet accrochage a été bénéfique pour le club de la capitale, car l’Espagnol a adouci ses méthodes et cela paye.

Luis Enrique a le sang chaud et il l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises au PSG. L’Espagnol aime imposer sa loi, comme en début de saison, lorsqu’il avait décidé de ne pas convoquer Ousmane Dembélé pour le match de Ligue des champions contre Arsenal en raison d’un retard à l’entraînement du Français.

Luis Enrique s’est adoucit

Si les relations étaient donc tendues entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, tout va pour le mieux aujourd’hui. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a d’ailleurs expliqué que le coach du PSG avait décidé de mettre de l’eau dans son vin après cet épisode, ce qui porte ses fruits aujourd’hui. « Dans tous les cas, aujourd’hui, il y a eu beaucoup d’entretien entre les deux, et c’était nécessaire, parce que depuis cette brouille-là, collectivement ça va beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que Luis Enrique beaucoup disent qu’il a mis de l’eau dans son vin et qu’il laisse un peu plus de libertés et que là il a vraiment trouvé la très très bonne formule également humainement, ce qui fait que déjà c’était bien, et bien là c’est top. »

Une qualification en quart de C1 ?

Luis Enrique semble donc avoir trouvé la bonne méthode, mais est-ce que cela lui permettra de se qualifier en quart de finale de C1 ? Pour le moment, le PSG est en ballotage défavorable après sa défaite 1-0 contre Liverpool et devra arracher sa qualification mardi à Anfield.