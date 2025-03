Le plan dévoilé pour faire couler le PSG

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG et Liverpool se retrouvent pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Les Reds se sont imposés 1-0 lors du match aller et ils seront favoris à Anfield. Arne Slot a d’ailleurs un plan pour s’offrir le champion de France, en titularisant les deux hommes qui ont fait mal à Paris il y a quelques jours.

Pour le moment, le PSG est en position défavorable en vue d’une qualification en quart de finale de Ligue des champions. Lors de leur huitième de finale aller, les Parisiens se sont inclinés 1-0 contre Liverpool à cause d’un but de Harvey Elliott en fin de match.

Nunez et Elliott d’entrée face au PSG ?

Le PSG devra donc gagner par deux buts d’écart pour se qualifier mardi soir. Le club de la capitale doit donc marquer, mais aussi ne pas encaisser de buts dans l’idéal. D’après les informations de L’Équipe, Arne Slot réfléchirait à la possibilité de titulariser Darwin Nunez et Harvey Elliott, le passeur et le buteur décisifs au Parc des princes, ce qui n’augure rien de bon. L'Uruguayen pourrait notamment apporter un vrai plus avec sa dimension athlétique et être utile pour jouer les deuxièmes ballons autour de lui.

Le PSG arrive en confiance

Le PSG doit marquer pour se qualifier, et ça, les Parisiens savent le faire. Ils l’ont d’ailleurs prouvé samedi en venant à bout de Rennes quatre buts à un. Bradley Barcola et Gonçalo Ramos y sont allés de leur réalisation avant qu’Ousmane Dembélé ne scelle la victoire du club de la capitale avec un nouveau doublé.