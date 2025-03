Le PSG rêve d’un coup historique, Mbappé peut tout gâcher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'arrivée du Qatar, le PSG s'est lancé comme objectif de remporter enfin la Ligue des champions. Et alors que le club de la capitale fait partie des équipes qui font la meilleure impression en ce début d'année 2025, Nicolas Anelka estime que la tâche sera très difficile à accomplir cette saison, même en cas de victoire face à Liverpool mardi.

Malgré un début de campagne européenne difficile, le PSG a parfaitement réglé la mire. Mais pour espérer aller loin en Ligue des champions, il faudra passer l'obstacle Liverpool en huitièmes de finale et avec le retard pris à l'aller, il sera désormais plus difficile d'inverser la tendance. En cas de qualification, certains verraient le PSG comme un favori à la victoire finale, mais un grand club a toujours la faveur des pronostics.

Le Real Madrid encore au-dessus

D'après Nicolas Anelka, il est pour le moment impossible de déloger Kylian Mbappé et son Real Madrid, tenant du titre. « Il ne faut quand même pas s’enflammer. On pourra dire qu’elle fera partie des grands prétendants. Mais il y a encore Barcelone, le Bayern ou le Real Madrid en course. C’est simple, tant que le Real Madrid est là, c’est lui qui restera le grand favori » commente-t-il auprès du Parisien.

Le PSG vers un exploit ?

Mardi à Anfield, les hommes de Luis Enrique devront réaliser un vrai exploit pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le PSG pourrait par exemple s'inspirer du scénario face à Manchester City. Mais malgré cet élan incroyable qui dure depuis des mois, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont toujours les cartes en main.