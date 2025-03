Luis Campos - PSG : Son successeur annoncé va signer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé au PSG en 2022, Luis Campos a largement fait ses preuves en réussissant de beaux coups sur le mercato. Le Portugais voit son contrat se terminer à la fin de la saison et si le club de la capitale négocie pour une prolongation, le temps est désormais compté. D'autant plus qu'un successeur est déjà annoncé : Andrea Berta. Mais finalement, le directeur sportif se dirige plutôt vers Arsenal...

Le sort de Luis Campos préoccupe le PSG en ce moment. Le Portugais n'a pas encore prolongé son contrat et pour le moment il se dirige vers un départ du club en juin prochain. Dans le viseur du club de la capitale, Andrea Berta a récemment quitté son poste à l'Atlético de Madrid et on pouvait s'attendre à le voir débarquer à Paris. Le dirigeant italien a plutôt choisi la Premier League.

Andrea Berta se dirige vers Arsenal

D'après les informations révélées par Give Me Sport, Andrea Berta a trouvé un accord pour signer à Arsenal, deuxième de Premier League pour le moment. Le club anglais avait placé l'Italien dans une liste de 5 candidats pour prendre la suite d'Edu Gaspar, parti en novembre dernier.

Campos et le PSG toujours pas d'accord

Depuis son arrivée, Luis Campos a trouvé sa place dans le club de la capitale et on pouvait s'attendre à ce qu'il reste encore à son poste la saison prochaine. Le Portugais a du mal à s'entendre pour le moment avec la direction du club concernant un éventuel nouveau contrat. En ce qui concerne Andrea Berta, il n'a jamais vraiment regardé ailleurs que l'Angleterre. Give Me Sport précise d'ailleurs qu'il a commencé à prendre des leçons d'anglais pour connaître une transition efficace.