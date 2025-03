«Des bombes atomiques» à l’OM, Riolo jette un coup de froid sur le mercato !

La rédaction

Daniel Riolo a exprimé des réserves sur les récentes recrues de l’OM, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, après une défaite contre Lens. Il estime que l'arrivée de ces « bombes atomiques » a perturbé l'équilibre de l'équipe, notamment après avoir écarté des joueurs comme Maupay et Rongier, qui avaient pourtant contribué à la dynamique positive de l’OM.

Titulaires indiscutables depuis leur arrivée à l’OM, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri ont été reconduits dans le onze de départ de Roberto De Zerbi ce samedi contre le RC Lens. Cependant, l’OM s’est incliné 0-1 dans les dernières minutes du match. Bien que les deux recrues algériennes ne soient pas directement responsables de cette défaite, certains observateurs estiment qu'elles ont bénéficié d’un statut spécial depuis leur arrivée.

«Une star internationale»

Daniel Riolo a exprimé ses doutes sur cette situation dans L’After Foot sur RMC :

«Depuis la fin du mercato, l’OM, qui était dans une très bonne dynamique de jeu, semble avoir chuté depuis que Bennacer a pris place au milieu et qu’on nous dit que c’est une star internationale. Gouiri est arrivé et a effectivement montré de bonnes choses, mais on a pris Maupay et Rongier et on leur a dit : "vous descendez vite fait, on va voir si vous avez du ménage à faire." Cette séquence m’a paru très curieuse. On a pris deux joueurs, et on a dit : "ceux-là, c’est des bombes atomiques, faites de la place pour les nouveaux". Mais Maupay et Rongier n’avaient pas complètement démérité. Je ne suis pas en train de dire que Maupay est intouchable, mais il y avait une équipe qui tournait bien.»

Le mercato de l’OM

Désireux de renforcer son équipe, l’OM a réalisé un mercato d’hiver ambitieux avec l’arrivée d’Amine Gouiri, Ismaël Bennacer, Amar Dedic et Luiz Felipe Ramos. Ces recrues, couvrant plusieurs postes, étaient censées aider Roberto De Zerbi à atteindre ses objectifs, mais l'impact sur l'équilibre de l’équipe est désormais remis en question.