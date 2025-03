OM - Rabiot : Un problème lié à son transfert ?

La rédaction

Daniel Riolo a exprimé des doutes sur l’adaptation d’Adrien Rabiot au poste offensif qui lui a été attribué à l’OM. Bien qu’il ait marqué des buts, il considère que ce n’est pas son rôle de prédilection. Selon Riolo, Rabiot devrait revenir à son poste naturel au milieu de terrain, tout comme Amine Gouiri, qui, selon lui, pourrait mieux performer en évoluant aux côtés d'un attaquant.

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM cet été a fait grand bruit. L’ancien joueur du PSG réalise une saison correcte avec l'OM, inscrivant 6 buts et délivrant 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Cependant, l’international français ne joue pas à son poste habituel. Plutôt à l’aise au milieu de terrain, Rabiot évolue actuellement dans un rôle plus offensif, derrière l'attaquant, sous la direction de Roberto De Zerbi.

«Trop de joueurs qui ne vont pas coller ensemble»

Daniel Riolo a évoqué le repositionnement de Rabiot dans l'After Foot sur RMC :

«Ok, Rabiot a été utile à ce poste, il a même mis des buts. Il a outrepassé sa fonction, ou du moins honoré sa nouvelle fonction, mais tu ne prends pas Rabiot pour le mettre là. Il faut qu'il revienne à son poste naturel, ou alors on a pris trop de joueurs qui ne vont pas coller ensemble.»

Redescendre Rabiot et repositionner Gouiri

Pour Riolo, Adrien Rabiot et Amine Gouiri, bien qu’ils soient performants dans leurs rôles actuels, pourraient être encore plus efficaces s’ils jouaient à leur position de prédilection : «Tu peux commencer à réfléchir à redescendre Rabiot dans une position plus naturelle pour lui et essayer Gouiri à sa vraie place, qui serait à côté d'un attaquant.»