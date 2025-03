PSG : Une star va créer un exploit, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une domination sans précédent, le PSG n’a pas réussi à se défaire de Liverpool mercredi soir, et a même été surpris par les Reds (0-1). Anciens joueurs du club parisien, Éric Rabesandratana et Jimmy Algérino estiment que Luis Enrique a la capacité de réaliser l’exploit de qualifier les siens pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG peut-il le faire ? Battus sur le fil au Parc des Princes (0-1) mercredi soir, les hommes de Luis Enrique vont de nouveau défier Liverpool la semaine prochaine. Mardi, Paris se déplace à Anfield avec un déficit d’un but en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Ayant réellement dominé les Reds lors du match aller, le PSG peut encore croire en ses chances, même si la tâche s’annonce d’ores et déjà rude.

Le PSG veut y croire face à Liverpool

Sur quels éléments le club de la capitale peut-il s’appuyer afin de garder l’espoir ? Mercredi, une seule équipe a donné la sensation d’exister dans le jeu, et cette dernière est vêtue de rouge et de bleu. Le PSG arborera son quatrième maillot à Anfield mardi soir, une tunique qui a déjà permis aux Parisiens de réaliser deux performances dantesques face à Manchester City et Stuttgart en début d’année. Au-delà de l’espoir, le PSG est mené d’une main de fer par Luis Enrique. Grand artisan de la reconstruction parisienne, l’Espagnol peut créer l’exploit.

« La star du PSG c’est lui »

C’est en tout cas ce qu’estiment Éric Rabesandratana et Jimmy Algérino. « On est optimistes parce qu’il y a une vraie valeur collective au PSG. Avant, on comptait seulement sur des individualités », a d’abord confié l’ancien capitaine du club au micro de Téléfoot. Algérino lui, croit réellement au talent de Luis Enrique sur ce genre de rendez-vous : « La star du PSG c’est lui. Même si on peut dire que c’est l’équipe et le club, c’est lui qui gère, qui doit trouver la solution à Anfield pour permettre à cette équipe de réaliser un exploit, et je pense qu’il en est capable. »