Quatre renforts arrivent, le PSG déballe tout

Le PSG a retrouvé son efficacité en Ligue 1. Sur la pelouse de Rennes, les attaquants parisiens se sont montrés en réussite à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Pour cette rencontre, Luis Enrique a fait tourner son groupe, avant de faire entrer son armada à la 64ème minute. Il a expliqué cette décision en conférence de presse.

A quelques jours d’une rencontre décisive en Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de faire tourner face à Rennes. Seul Bradley Barcola a conservé sa place dans le trio offensif. Et il a offert le premier but à son équipe. Ce n’est qu’à la 64ème minute que le coach du PSG a décidé de faire entrer ses stars (Achraf Hakimi, Vitinha, Ousmane Dembélé et Kvicha Kvaratskhelia). Plutôt que de les laisser au repos, Luis Enrique leur a offert l’occasion de se chauffer avant le match face à Liverpool.

Luis Enrique justifie ses changements

Le coach du PSG a expliqué sa décision en conférence de presse. « Ce qui est un peu un casse-tête pour moi, c'est d'évaluer le temps de jeu adéquat pour arriver dans les meilleures conditions au match face à Liverpool. Les théories sont nombreuses (sur le sujet). Nous essayons quant à nous de répartir le temps de jeu en fonction de ce que nous voyons, de ce que chaque joueur transmet et de ce qu'il nous dit. Nous y avions déjà réfléchi avant le match, à tenter de gérer les minutes jouées. C'est cette raison que nous avons effectué les quatre changements de joueurs en une seule fois, pour alléger le temps de jeu de certains et rééquilibrer celui d’autres » a-t-il confié.

« Nous arrivons dans les meilleures conditions »

Selon Luis Enrique, son équipe est prête à défier les Reds. « Je pense que nous arrivons dans les meilleures conditions pour le match contre Liverpool. Nous sommes toujours une équipe compliquée, mais compte tenu du résultat actuel (la défaite 0-1 à l’aller), nous n'avons rien à perdre. Notre objectif est uniquement et exclusivement la victoire. Et c’est dans cet esprit que nous irons là-bas » a déclaré l’entraîneur parisien.