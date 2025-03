PSG : Un joueur revient chez son ex, «un grand plaisir»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la première fois depuis son transfert au PSG, Désiré Doué s'est rendu à Rennes, son club formateur. Et l'ailier n'a pas fait dans le sentiment. L'équipe parisienne a écrasé son rival breton avant son déplacement à Liverpool (1-4). Après le coup de sifflet final, le joueur est revenu sur ses retrouvailles avec le public rennais.

Mission réussie pour le PSG dans ce match intercalé entre deux rencontres de Ligue des champions. Le club parisien s’est bien repris en remportant son match face à Rennes (1-4). Avant de s’envoler pour Liverpool pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, Désiré Doué avait encore la tête en Bretagne. L’ailier était ravi de retrouver le Roazhon Park, son ancien jardin.

Les retrouvailles de Doué à Rennes

« C'était l'objectif, de venir ici, de repartir les trois points. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est très content Oui, peut-être, mais je pense qu'on a su être efficace quand il le fallait. Voilà, on a su marquer. Ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile de jouer ici, j'étais de l'autre côté aussi, pour savoir. On a toujours posé des problèmes au PSG. Aujourd'hui, ils nous en ont posé, mais on a su être efficace. Et c'est le plus important, on rapporte la victoire » a confié un Doué, positionné ce samedi derrière le trio offensif parisien (Kang-In Lee-Gonçalo Ramos-Bradley Barcola).

« C'était un grand grand plaisir »

Doué a été agréablement surpris par l’accueil réservé, malgré son transfert l’été dernier. « C'était un grand grand plaisir. J'ai eu les supporters qui m'ont très bien accueilli encore une fois. J'ai eu l'occasion de les saluer à la fin du match, au début du match. Mes coéquipiers aussi, ça m'a fait plaisir de les revoir. Voilà, ça reste le club où j'ai grandi, qui m'a donné la chance de débuter ma carrière. Sans eux, je ne serais pas là et je suis très content de revenir ici » a-t-il lâché au micro de beIN SPORTS.