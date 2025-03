Lâché par l’OM, il file chez Cyril Hanouna !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste passé par France 2, Jacques Cardoze a occupé, un temps, le poste de responsable de la communication de l'OM. Mais au fil des années, il s'est éloigné de Pablo Longoria et a fini par quitter le club marseillais. Celui que l'on a pu apercevoir sur le plateau de TPMP est revenu sur son départ lors d'un podcast sur le président de l'OM.

Pour occuper le poste de directeur de la communication, l’OM avait fait appel à un journaliste chevronné, passé par France Télévisions. Jacques Cardoze avait accepté l’offre de Pablo Longoria en mai 2021. Les débuts ont été idylliques, mais peu à peu la relation entre les deux hommes s’est détériorée. Ce qui a irrémédiablement conduit au départ de Cardoze en février 2023. Au cours d’un podcast diffusé sur le site de La Provence, le journaliste est revenu sur son éviction.

Une star mondiale à l’OM : La prochaine masterclass de Benatia dévoilée ?

➡️ https://t.co/JLiNssqNEP pic.twitter.com/2jVGOVNvCf — le10sport (@le10sport) March 6, 2025

« Je suis malheureux »

« C’est comme si vous aviez accès à une Twingo et qu’il y a déjà cinq personnes dans la Twingo. C’est compliqué d’y rentrer. La première saison, il y avait une Twingo et il y avait de la place pour tout le monde. Il conduisait et j’étais sur le siège passager. Bon bah voilà. Deuxième saison, j’ai de moins en moins accès à lui, je suis malheureux et ça conduit à mon départ » a confié Cardoze.

Cardoze a retrouvé les caméras avec Hanouna

Journaliste pour La Provence, Alexandre Jacquin dévoile une autre version. Selon lui, Cardoze prenait toute la lumière, ce qui dérangeait Pablo Longoria, pour qui l’OM est au-dessus de tout. « L’idée est que la star c’est l’OM. Les dirigeants ne sont pas là pour se mettre en avant. Ça a été le début de la cassure avec Cardoze. Il avait quand même une notoriété qu’il lui conférait un statut bien supérieur à celui d’un simple directeur de la communication qui est là pour appliquer la communication voulue par Longoria » a-t-il lâché. Cardoze n’est pas resté bien longtemps sur la touche, puisqu’il a, par la suite, rejoint la bande de Cyril Hanouna sur C8.