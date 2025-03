PSG : Après son transfert, il dérape totalement !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Xavi Simons aurait-il pris la grosse tête après son transfert définitif au RB Leipzig en janvier dernier ? Depuis quelques semaines, son comportement crispe en interne. D'autant que les performances ne suivent pas sur le terrain. La situation est explosive, à tel point que l'international néerlandais pourrait quitter la formation à la fin de la saison.

En janvier dernier, Xavi Simons devenait, officiellement, un joueur du RB Leipzig. Le PSG décidait de se séparer définitivement de son joueur, qui n’a jamais véritablement obtenu sa chance dans la capitale. Pour l’international néerlandais, cette opération lui permet de couper le lien avec le club parisien et d’enfin lancer son histoire avec le club allemand. Mais le RB Leipzig a vite déchanté. Depuis son transfert, Xavi Simons se montre beaucoup moins performant et aurait, radicalement, changé de comportement.

Xavi Simons a pris la grosse tête

« Lorsque Xavi Simons entre dans le vestiaire, il porte depuis peu une casquette de baseball particulière. Le mot « XS 10 » est brodé en blanc sur la casquette noire. Un symbole de l'ego du meneur de jeu qui est au moins aussi grand que son chèque de salaire » peut-on lire dans les colonnes de Bild.

Son départ est déjà d'actualité

La situation pourrait encore empirer car Xavi Simons commence à agacer ses propres coéquipiers. « Ses coéquipiers le sentent et cela provoque des remous dans le vestiaire. Son assurance fait qu'il est même difficile de lui donner des conseils ou de le mettre en garde. Et de plus en plus souvent, Xavi Simons fait ce qu'il veut. Certains au sein du club avaient pressenti cette évolution et avaient donc vu d'un œil critique son recrutement définitif » déclare Bild. Quelques semaines après son départ du PSG, il serait déjà question d’un nouveau transfert. Le RB Leipzig, lassé par l’attitude du joueur, envisagerait de le vendre à une équipe de Premier League.