Le Qatar veut quitter Paris, le PSG confirme !

C’est une histoire d’amour qui va sans doute bientôt prendre fin. Dans les prochaines années, le PSG devrait bel et bien quitter le Parc des princes. Le Qatar souhaite acquérir l’enceinte parisienne, mais cette dernière n’est pas à vendre. Le club de la capitale devrait donc bientôt analyser les différents projets qui lui sont proposés, comme révélé par son directeur général Victoriano Melero.

Depuis de nombreuses années, le PSG fait partie des meilleures équipes européennes. Le club de la capitale dispose d’un effectif de très grande qualité pour rivaliser avec les plus grandes formations du Vieux Continent, mais pas forcément d’un stade à la hauteur. En effet, le Parc des princes ne peut accueillir qu’environ 47 000 personnes, ce qui est bien peu comparé au Santiago Bernabéu par exemple ou bien encore Anfield.

« On a atteint un plafond au Parc des Princes »

Le PSG a donc comme projet de quitter le Parc des princes pour construire un nouveau stade pouvant accueillir plus de monde. Une volonté confirmée par Victoriano Melero, le directeur général du PSG au Figaro. « Notre ambition est de nous développer pour rester compétitif. Pour cela, il faut augmenter les revenus. Et pour ce qui concerne les hospitalités et la billetterie, on a atteint un plafond au Parc des Princes. Il nous faut augmenter la capacité du stade. Cela nécessite des investissements très lourds. L’une des conditions est donc d’être propriétaire du stade. Comme le Parc n’est plus à vendre, on regarde autour de Paris. »

Le PSG va bientôt étudier les différents projets

Depuis un petit moment déjà, plusieurs villes voulant accueillir le futur stade du PSG ont monté des dossiers. Ces derniers devraient être bientôt étudiés selon Victoriano Melero. « Dans les semaines qui viennent, nous allons nous concentrer sur toutes les études économiques, techniques, juridiques, administratives, financières sur un site préférentiel. Si cette piste est concluante, elle pourrait accueillir le futur stade. Nous avons besoin d’un stade plus grand pour accompagner notre croissance. L’objectif est d’augmenter nos revenus en billetterie et en hospitalité, mais aussi d’offrir aux fans l’expérience du futur, qui doit être à la hauteur de leur engagement et des exigences des prochaines décennies. »