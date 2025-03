Rabiot - OM : Trahison annoncé pour l'argent !

Axel Cornic

L’été dernier, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en signant à l’Olympique de Marseille. Le milieu international français était libre de tout contrat après son départ quelques mois plus tôt de la Juventus, où il ne semble pas avoir laissé que des bons souvenirs.

Piece centrale du dispositif de Roberto De Zerbi cette saison, Adrien Rabiot est un véritable coup de maitre. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi à le convaincre de rejoindre l’OM, lui qui a notamment porté les couleurs du club rival lors de son début de carrière, avec dix années passées au PSG. Un choix qui aurait exigé un gros effort du milieu de terrain, qui aurait grandement baissé son salaire pour rejoindre Marseille.

« Ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs »

Cette nouvelle aventure semble déjà avoir conquis Rabiot, qui a récemment fait une grande sortie au sujet de son arrivée à l’OM. « On en parle souvent avec Medhi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : "Cet amour-là que l’on te donne ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver ailleurs ?" » a déclaré l’international français, au micro de DAZN. « Et c’est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur ».

« Il me semble que Rabiot a reçu bien plus de la Juve »

Des mots qui ont sans aucun doute ravi tout le monde à Marseille, mais qui ne passent pas vraiment en Italie, où certains ont tenu à lui rappeler ce qui s’est passé à la Juventus. « Il me semble que Rabiot a reçu bien plus de la Juve d'un point de vue économique qu'il n'a donné aux Bianconeri » a expliqué le journaliste Alfredo Pedulla, sur sa chaine YouTube. « Je me souviens qu'à la veille de matchs marquants certaines de ses déclarations avaient laissé des traces. "Je suis bien ici, ils m'ont nommé capitaine et je ne voudrais pas partir, mais je n'arrive pas à décider..." Bref ! La course à un salaire toujours plus élevé était déjà née ».