L’OM a recalé Pogba, les raisons sont annoncées

Paul Pogba à l'OM, cette rumeur a enflammé le dernier mercato hivernal, mais aussi les supporters marseillais. Mais pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a rien à l'horizon. Si le club marseillais a effectivement étudié ce dossier ces dernières semaines, il a vite été abandonné par Medhi Benatia. Deux raisons sont avancées pour expliquer ce choix.

Ce mardi, Paul Pogba sera autorisé à rejouer en compétition. La condition physique ? Il l’a. Depuis plusieurs mois, le milieu de terrain s’astreint à une intense préparation. Ce que le joueur n’a pas en revanche, c’est une équipe. Depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, Pogba a été en contact avec de nombreux clubs, et notamment avec l’OM.

L'OM a abandonné ce dossier

Comme le confirme L’Equipe ce lundi, le club marseillais a bien étudié ce dossier, prenant des renseignements sur sa situation. Mais ces discussions n’ont débouché sur aucun accord comme l’avait indiqué Medhi Benatia. « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore « fit », est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres (...) pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? » avait déclaré le directeur du football de l’OM.

Ce n'est que partie remise ?

En effet, l’OM a vite compris que Pogba n’apporterait pas les garanties nécessaires, en raison de son manque de rythme. Son dernier match remonte au 3 septembre 2023, et les nombreux exercices effectués dans son camp de base à Miami ne remplacent pas les minutes de jeu. Par ailleurs, le club marseillais n’a pas voulu bousculer les équilibres dans le vestiaire en cours de saison. Par contre, l’OM ne s’interdit pas une offensive l’été prochain. « S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente » avait confié Benatia. Surtout si Pogba parvient à trouver un point de chute dans les prochains jours.