Marion Rousse : Le nouveau boss d’Alaphilippe l’interpelle !

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse s’était retrouvée impliquée dans le clash avec Patrick Lefevere, l’ancien boss de la Soudal Quick-Step. Mais alors que le coureur français a changé d’équipe, le discours a changé en ce qui concerne celle qui dirige le Tour de France femmes. En effet, Fabian Cancellara, nouveau patron d’Alaphilippe, a adressé un message particulier à Marion Rousse.

Quand il était chez la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a eu une relation conflictuelle avec Patrick Lefevere, son ancien patron. Ce dernier avait été jusqu’à pointer du doigt le couple du Français avec Marion Rousse pour justifier les mauvaises performances du cycliste : « Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop ». De quoi faire sortir de ses gonds la compagne d’Alaphilippe puisque Marion Rousse avait suite à cela tenu à régler ses comptes.

« Je remercie Marion Rousse pour cela »

Pour Marion Rousse et Julian Alaphilippe, c’est désormais de l’histoire ancienne avec Patrick Lefevere. Le double champion du monde évolue maintenant chez Tudor et pour Marion Rousse, la relation démarre très bien avec Fabian Cancellara, nouveau boss de Julian Alaphilippe. En effet, pour Le Parisien, le Suisse a lâché : « Quand Julian est venu pour son premier stage en octobre, il était fier comme un petit bébé. Je le trouve plus souriant qu’il y a quelques années. Et je remercie aussi Marion Rousse pour cela. Julian, c’est le mec avec qui j’ai envie de parler de la vie. Pas de tactique ou de datas. C’est pour cela qu’il est heureux chez nous. Ici, s’il a un problème, je serai le premier à le protéger ».

« Alaphilippe est très exposé : le Tour, son enfant, son couple »

Evoquant le couple formé par Marion Rousse et Julian Alaphilippe, Fabian Cancellara a également confié : « Dans mes mots avec Loulou, je suis un ancien coureur. Sans aller jusqu’à dire que je souffre comme lui, je le comprends. Il n’a pas une vie facile. Être Alaphilippe en France, c’est beau mais il est très exposé : le Tour, son enfant, son couple. C’est l’idole de la France du vélo et c’est parfois dur mentalement. Bien sûr, il a voulu gagner et la notoriété a un prix. Mais ce n’est pas évident ».