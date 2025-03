Mercato - OM : Un transfert relancé par Beckham et Messi ?

La rédaction

Suspendu depuis le 11 septembre 2023, Paul Pogba va enfin pouvoir rejouer. Si l’OM reste une option, l’Inter Miami pourrait aussi l’attirer. Installé en Floride, il aurait rencontré David Beckham, propriétaire du club où évolue Lionel Messi. Malgré les contraintes salariales de la MLS, un transfert reste envisageable.

Suspendu pendant 18 mois, Paul Pogba va enfin pouvoir retrouver les terrains. Sa suspension prend fin ce mardi et la Pioche pourra donc rejoindre le club de son choix pour reprendre la compétition. Interrogé sur son avenir dans un live Twitch d’AmineMaTue, celui qui a longtemps été annoncé à l’OM avait déclaré :

«Il y a des propositions, après il y a des trucs intéressants, et des trucs pas très intéressants... La Russie, tout ça... mais ce n’est pas l’objectif. On a d’autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des champions ? Pourquoi pas. Si ça vient, bien sûr, pourquoi pas. On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Après, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses.»

Beckham et Messi poussent pour Pogba

Mais, comme RMC Sport le rappelle, Paul Pogba pourrait bien avoir des touches outre-Atlantique. Sa famille s’étant installée à Miami ces derniers mois, le Français aurait rencontré le propriétaire de l’Inter Miami, un certain David Beckham. Si l’équipe floridienne a déjà deux gros salaires dépassant le plafond autorisé (en 2024, la somme maximale qu’un club peut payer à un joueur régulier est d’environ 630 000 €), la limite de joueurs désignés – ceux pouvant dépasser cette contrainte – est fixée à trois. Paul Pogba pourrait donc, malgré ces restrictions, signer dans le club de Lionel Messi.

Pogba à l’OM

La piste menant à l’OM ne serait cependant pas totalement fermée non plus. Pour rappel, si Le Parisien avait expliqué que son arrivée risquait de perturber l’équilibre du vestiaire, Mehdi Benatia avait quant à lui confié à L’Équipe :

«On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore fit, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres (...) pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? S’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente.»