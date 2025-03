OM - Arabie saoudite : Négociations en vue à Marseille !

Thomas Bourseau

Que ce soit l’OM ou ailleurs, il semblerait qu’Aymeric Laporte cultiverait le désir de fermer le chapitre saoudien de sa carrière et de retrouver le football européen en quittant Al-Nassr. En quête de défenseurs pour le prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille devrait rapidement passer la seconde dans la course à la signature de Laporte d’après Sacha Tavolieri.

A l’Olympique de Marseille, il semble être déjà temps de se projeter sur la prochaine session des transferts. Éliminé de la Coupe de France et semblant seulement être en lice pour une qualification pour la Ligue des champions au vu de l’avance confortable du PSG à la tête du classement de Ligue 1 (16 points) au terme de la 25ème journée, la direction de l’OM scruterait le marché en quête d’un joli coup.

Aymeric Laporte bientôt de retour en Europe ?

Et il se pourrait que le coup en question ne soit autre qu’Aymeric Laporte. Le champion d’Europe à l’Euro 2024 avec la sélection espagnole voit son bail arriver à expiration à l’été 2026. Et d’ici-là, l’Olympique de Marseille aurait à cœur de mener à bien son recrutement. D’autant plus que Laporte émettrait le souhait de retrouver le football européen et la Ligue des champions, compétition qui devrait disputer l’OM la saison prochaine.

Ça va échanger avec Al-Nassr pour Aymeric Laporte !

Quand bien même aucun mouvement clair n’aurait été entrepris par les hauts représentants de l’Olympique de Marseille auprès d’Al-Nassr ou des agents d’Aymeric Laporte, les négociations pourraient rapidement avoir lieu au fil des semaines à venir d’après le journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Deutschland. Le ton est donné.