L’OM le chasse, il se venge sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau

L’aventure marseillaise d’Elye Wahi aura eu une fin amère et bien différente des espoirs initiaux du principal intéressé. Poussé vers la sortie après une moitié de saison loin d’être couronnée de succès, Wahi a connu un troisième club en l’espace de quelques mois seulement après l’OM et le RC Lens. Le nouvel attaquant de l’Eintracht Francfort a liké un post sonnant comme un troll envers l’Olympique de Marseille.

Elye Wahi n’aura tenu que six mois du côté de l’Olympique de Marseille. Son transfert à 30M€ bonus compris convenu avec le RC Lens n’a pas eu l’effet escompté tant par l’attaquant de 23 ans que par l’institution marseillaise. Insatisfait de l’implication de Wahi et de ses performances, Roberto De Zerbi a fini par le reléguer à un rôle de doublure de Neal Maupay au fil du temps.

Elye Wahi vendu cet hiver six mois après son départ

Finalement, le comité directeur de l’OM est parvenu à définitivement se séparer d’Elye Wahi pendant le mercato hivernal. Un accord avec l’Eintracht Francfort a été convenu pour un montant de 26M€ et 3M€ de bonus avec une éventuelle plus-value de 12 % concernant une future revente. De l’autre côté du Rhin, Wahi n’est pas un titulaire indiscutable. Au contraire, Michy Batshuayi lui a d’ailleurs été préféré dimanche pendant Francfort - Union Berlin (1-2).

Elye Wahi like le troll d’un joueur du RC Lens contre l’OM

Quelques heures plus tôt, l’équipe de Roberto De Zerbi s’est fait surprendre par le RC Lens à l’Orange Vélodrome samedi soir au terme d’une soirée qui a vu l’OM s’incliner par la plus petite des marges. Le milieu de terrain du RC Lens qu’est Tom Pouilly a mis en ligne une publication Instagram par le biais de laquelle il célèbre le succès des Sang-Et-Or avec une musique de Bande Organisée, collectif dans lequel figurent SCH et JuL, rappeurs marseillais avec la légende suivante : « Wesh alors ma race, tranquille ou quoi ? Fier de ce groupe ». Le post en question a récolté le like d’Elye Wahi, ex-buteur de l’OM et du RC Lens, avant que ce dernier semble le retirer.