Transfert de dernière minute à l’OM, signature imminente !

L'Olympique de Marseille poursuit ses mouvements en cette fin de mercato hivernal. Après les départs d'Elye Wahi et Lilian Brassier, c'est au tour d'Ismaël Koné de prendre la direction de la sortie. L'international canadien, qui n'a pas convaincu Roberto De Zerbi, s'apprête à rejoindre le Stade Rennais en ce dernier jour de mercato.

L’Olympique de Marseille n’a pas fini son mercato hivernal. Actif dans le sens des arrivées, le club phocéen a également accéléré pour se séparer des éléments indésirables, et acter les sorties définitives d’Elye Wahi (Eintracht Francfort) et Lilian Brassier (Stade Brestois). Deux joueurs pourtant arrivés durant le dernier mercato estival, et qui devraient être suivis d’une autre recrue récente.

« Il va probablement s’en aller »

Ismaël Koné, aussi, n’a pas réussi à trouver sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui avait confirmé vendredi le probable départ du Canadien cet hiver. « Il va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraîne avec nous, lâchait l’entraîneur de l’OM. Au cours des derniers mois, il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. » Selon L’Équipe, son départ serait imminent.

Ismaël Koné devrait débarquer à Rennes ce lundi

Alors que le mercato d'hiver ferme ses portes ce lundi 3 février, à 23 heures, Ismaël Koné va prendre la direction du Stade Rennais comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, son arrivée ayant été validée par le nouvel entraîneur Habib Beye. L’OM avait déboursé 12,5M€, plus des bonus, l'été dernier, pour recruter le joueur évoluant alors à Watford.