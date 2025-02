Mercato - PSG : Le sale coup à 100M€ de Guardiola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très présent sur le marché des jeunes joueurs portugais, le PSG s’intéresserait à la pépite du Sporting CP Geovany Quenda. Mais le joueur de 17 ans disposant d’une clause libératoire de 100M€ se rapproche de la Premier League, où Manchester United mais aussi désormais Manchester City s’intéressent à lui.

Si pour cet hiver, le PSG semble en avoir terminé de son mercato, le club de la capitale pourrait boucler de belles opérations l’été prochain. Désireux de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, le club de la capitale ferait partie des cadors intéressés par Geovany Quenda.

Le PSG a-t-il trouvé son buteur de demain ? 💥 Gonçalo Ramos, performant mais remplaçant, pourrait vivre un tournant décisif !

➡️ https://t.co/bamTrgf0z7 pic.twitter.com/oiwDM0xgPo — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

Geovany Quenda vers la Premier League ?

A 17 ans, le fulgurant gaucher du Sporting CP est considéré comme l’une des plus belles promesses du football mondial. Ayant récemment signé un nouveau contrat avec le club lisboète, Quenda dispose désormais d’une clause libératoire de 100M€, et en plus du PSG, intéresse plusieurs cadors de Premier League. Dernièrement, la presse portugaise affirmait que le crack né en 2007 se dirigeait vers Manchester United, où il retrouverait son ancien coach Ruben Amorim.

Manchester City s’attaque au dossier

Cependant, à en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, c’est désormais Manchester City qui a jeté son dévolu sur Geovany Quenda. Pep Guardiola apprécierait son profil, et reste désormais à savoir si le Sporting sera ouvert aux négociations l’été prochain...