Mercato : Le PSG a choisi son premier transfert de l’été !

Pierrick Levallet

Après Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Xavi Simons, le PSG va boucler un nouveau départ cet hiver. Le club de la capitale est sur le point de se séparer de Marco Asensio. L’international espagnol serait sur le point d’être prêté à Aston Villa. Mais aucune option d’achat de devrait être incluse dans le deal.

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi, le PSG règle ses derniers dossiers. Après Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Xavi Simons, la formation parisienne cherche à se séparer de Marco Asensio. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international espagnol n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et devrait donc quitter les Rouge-et-Bleu très prochainement.

Ekitike brille en Allemagne tandis que le PSG s'interroge... Luis Enrique a-t-il raté un talent ? 🤔

➡️ https://t.co/hVFeMHsRal pic.twitter.com/21CdejuWJe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 2, 2025

Asensio en prêt à Aston Villa, c'est imminent

Marco Asensio semble d’ailleurs avoir trouvé sa prochaine destination : Aston Villa. Le joueur de 29 ans devrait être prêté à l’équipe entraînée par Unai Emery cet hiver. Le deal serait même imminent, puisque le joueur du PSG devrait bientôt passer sa visite médicale. Une fois cela fait, son départ sera officialisé.

Le PSG va le transférer l'été prochain

Selon les informations de MARCA, le prêt de Marco Asensio ne comporterait toutefois aucune option d’achat. L’ancien du Real Madrid devrait donc revenir au PSG à l’issue de la saison. Mais les champions de France ne voudraient pas le conserver et auraient ainsi prévu de le transférer définitivement dès l’été prochain. Le dossier Marco Asensio n’a donc pas fini d’agiter le mercato du PSG. À suivre...