Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un transfert imminent !

Pierrick Levallet

La fin du mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. Après Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Xavi Simons, le club de la capitale est en train de régler le dossier Marco Asensio. L’international espagnol serait sur le point d’être prêté à Aston Villa. Son départ serait même imminent.

Le PSG est en train de régler ses derniers dossiers sur le mercato cet hiver. Après Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Xavi Simons, le club de la capitale voudrait se séparer de Marco Asensio. L’international espagnol n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, et serait donc poussé vers la sortie chez les Rouge-et-Bleu.

Ekitike brille en Allemagne tandis que le PSG s'interroge... Luis Enrique a-t-il raté un talent ? 🤔

➡️ https://t.co/hVFeMHsRal pic.twitter.com/21CdejuWJe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 2, 2025

C'est imminent pour Asensio à Aston Villa

Marco Asensio semble d’ailleurs avoir trouvé son point de chute : Aston Villa. L’ancien du Real Madrid devrait rejoindre le club de Premier League en prêt cet hiver. D’après les informations de SPORT, le joueur du PSG serait déjà en Angleterre pour passer sa visite médicale. L’officialisation de son arrivée chez les Villans serait imminente.

Le PSG s'est débarrassé de ses indésirables

Le PSG devrait donc réussir à boucler les départs souhaités avant la fermeture du mercato hivernal. Randal Kolo Muani a été envoyé à la Juventus. Milan Skriniar, lui, a rejoint Fenerbahçe. Xavi Simons a été acheté 80M€ par le RB Leipzig. Et désormais, c’est Marco Asensio qui devrait débarquer à Aston Villa.