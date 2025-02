Mercato : La trahison à 40M€ du PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes. Le PSG préparerait donc déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale penserait notamment à mettre la main sur Lucas Chevalier. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs planter un couteau dans le dos de Gianluigi Donnarumma avec le transfert du gardien du LOSC.

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, le PSG préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait ainsi coché quelques noms sur sa liste, dont celui de Lucas Chevalier selon L’Equipe. Malgré les récentes prestations de Gianluigi Donnarumma, notamment en Ligue des champions, les Rouge-et-Bleu songeraient à aller chercher le gardien de but du LOSC.

Donnarumma bientôt trahi par le PSG sur le mercato ?

Lucas Chevalier aurait toutefois posé ses conditions. D’après Le Parisien, le portier de 23 ans ne serait pas contre un départ du LOSC, à condition de retrouver une place de numéro 1 ailleurs. Le PSG devra donc se débarrasser de Gianluigi Donnarumma pour espérer convaincre Lucas Chevalier, estimé à 40M€ par les Dogues à en croire certaines rumeurs. Bertrand Latour pense d’ailleurs que les champions de France essayeront de mener les négociations avec l’international français dans le dos de Gianluigi Donnarumma.

«Des négociations dans la plus grande des confidentialités» avec Chevalier ?

« La rumeur Chevalier au PSG ? J'ai l'impression que Donnarumma n'a pas été ménagé ces derniers mois par son entraîneur quand il fallait prendre des décisions. Ils savent tous qu'ils sont au très haut niveau et que ces choses-là peuvent arriver. Alors évidemment, l'idée c'est de mener des négociations dans la plus grande des confidentialités possible avec Chevalier. Donnarumma sait qu'il va être jugé sur les prochains matchs de Ligue des champions pour savoir s'il va dissiper les doutes qui sont les siens ou non. J'adorerais que Chevalier soit gardien du Paris Saint-Germain. Ça soulève beaucoup d'enthousiasme chez moi, même si c'est un métier différent d'être gardien à Lille, qu'au Paris Saint-Germain » a ainsi confié le journaliste au micro du Canal Football Club. À suivre...