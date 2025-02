L'incroyable révélation, un club anglais a brutalement recalé Zidane !

Thomas Bourseau

Et si la première équipe étrangère de Zinedine Zidane n'avait pas été la Juventus, mais Newcastle ? C'était le souhait de Barry Silkman, agent de joueurs qui avait vu le potentiel de Zidane à Bordeaux. Cependant, un recruteur des Magpies avait fait un retour peu flatteur envers Zidane, privant les supporters du club anglais du champion du monde 98. Il raconte.

Zinedine Zidane a effectué les huit premières saisons de sa carrière professionnelle en France avant de vivre deux expériences à l'étranger de cinq années chacune à la Juventus et au Real Madrid. La légende vivante du club merengue aurait cependant pu connaître une tout autre aventure en dehors de l'hexagone : en Angleterre et plus précisément à Newcastle.

«Son cerveau était deux mètres plus rapide que celui de tout le monde sur le terrain»

Avant son transfert à la Juventus en 1996, Zinedine Zidane évoluait aux Girondins de Bordeaux où il avait émerveillé Barry Sillman, ancien joueur qui était devenu agent au terme de sa carrière. Pour talkSPORT, Silkman s'est confié sur son processus de scouting.

« Je suis allé le voir jouer [Zidane]. On m'a parlé de lui, je suis allé le voir. J'ai regardé 45 minutes... Il est entré à la mi-temps, a marqué deux buts et en a fait un, mais après 15 minutes, on pouvait voir. Je n'avais pas besoin de rester assis plus longtemps. Son cerveau était deux mètres plus rapide que celui de tout le monde sur le terrain. J'ai parlé au président après le match, et ils voulaient 1,2 million de livres et ils ont dit, nous vous donnerons une commission sur cette somme. Je me suis dit qu'il n'y avait qu'un seul club qui convenait à ce type : Newcastle ».

«Je ne pense même pas qu'il puisse jouer pour les Wolves»

Toutefois, le coach de Newcastle à l'époque qu'était Kevin Keegan n'a finalement pas donné suite à cette opération en raison du rapport d'un recruteur.

« Après avoir informé Keegan de l'existence du joueur, le patron a envoyé un recruteur voir Zidane à l'œuvre. Il [Keegan] a envoyé le recruteur et je ne l'oublierai jamais, c'était à l'époque des télécopieurs. J'ai reçu un coup de fil le lundi qui m'a dit : 'Silky, dans la prochaine demi-heure, tu vas recevoir un fax à propos du joueur [Zidane]'. Le fax est arrivé et je ne l'oublierai jamais, jamais. J'aurais aimé le garder. Le fax disait : Silky a largement exagéré l'importance du joueur, et à l'époque, les Wolves étaient derniers de ce qui est aujourd'hui le Championship. Je ne pense même pas qu'il puisse jouer pour les Wolves ».

«J'ai dit à Kevin, à qui que ce soit qui soit allé le voir, de le licencier»

Choqué du retour effectué par le recruteur en question, Barry Silkman a incité Kevin Keegan à le limoger tant il se trompait. « J'ai dit à Kevin, à qui que ce soit qui soit allé le voir, de le licencier ». La suite, on la connaît avec le transfert de Zinedine Zidane pour la Juventus raconté par Silkman toujours pour talkSPORT. « J'ai dit : Maurizio, va voir ton beau-frère, dis-lui que j'ai vu un joueur, Zinedine Zidane, va l'acheter. Il m'a rappelé quelques jours plus tard et m'a dit : « Silky, ils connaissent le joueur, ils l'aiment beaucoup », le reste c'est de l'histoire ! »