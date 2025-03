Désiré Doué : Changement d’équipe imminent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une belle rentrée face à Liverpool ce mardi soir en Ligue des champions, Désiré Doué pourrait découvrir l'équipe de France à l'occasion de la double confrontation face à la Croatie les 20 et 23 mars prochain. Le joueur du PSG pourrait profiter du forfait de Marcus Thuram pour se frayer un chemin vers la prochaine liste de Didier Deschamps, dévoilée ce jeudi.

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour le quart de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Très peu de nouveautés sont attendues, si ce n’est la possible convocation de Désiré Doué. Le joueur du PSG pourrait prendre la place de Marcus Thuram, buteur avec l’Inter ce mardi soir (2-1 face au Feyenoord), mais en délicatesse avec sa cheville. « C'est inutile de le cacher: il est confronté depuis un mois à un problème à une cheville. Cela le perturbe et il ne peut s'entraîner comme avant, malgré les antidouleurs et les infiltrations » a lâché son entraîneur Simone Inzaghi.

Doué tient la corde

Nul doute que Didier Deschamps discutera avec son attaquant avant de prendre une décision. Mais si forfait il y a, cela devrait profiter à Doué selon les informations de RMC Sport. Le staff de l’équipe de France suit depuis plusieurs mois les aventures du jeune ailier sous le maillot du PSG. Et son entrée en jeu face à Liverpool ce mardi soir lui a fait certainement gagner des points. Aujourd’hui, l’ancien rennais aurait une longueur d’avance sur d’autres postulants comme Rayan Cherki (OL), Maghnès Akliouche (AS Monaco) ou encore Hugo Ekitike (Eintracht Francfort).

« On le suit, bien évidemment »

En février dernier, Deschamps avait loué les qualités de Doué dans les colonnes du Parisien : « C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. On le suit, bien évidemment ». Cet intérêt pourrait enfin se matérialiser.