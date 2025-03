«Pascal Praud 2.0», Riolo se fait allumer sur les réseaux !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo et Nicolas Anelka se chauffent sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une story de l'ancien international tricolore, qui a souhaité mettre en avant les propos incohérents du journaliste sur le PSG. Ce dernier lui a répondu sur X, ce qui n'a pas vraiment plu à Anelka. Sur son compte Instagram, il en a remis une couche.

Le ton monte entre Daniel Riolo et Nicolas Anelka après la qualification du PSG pour les quarts de finale de Ligue des champions. L’ancien joueur du club parisien, qui a toujours défendu Luis Enrique, a pris un malin plaisir à compiler plusieurs extraits de l’After Foot dans lesquels le journaliste dézingue la direction de l’équipe et son entraîneur. Mis au courant, Riolo a répliqué sur X. « Anelka est parait il chaud ce matin … c’est bien c’est bien. Il oublie qu’il a essayé d être consultant… chez nous ? Oui c’est vrai tout le monde a oublié … c’est mieux d’ailleurs. La joie fait perdre la tête » a-t-il lâché. La réponse d’Anelka ne s’est pas faite attendre.

Riolo comparé à Pascal Praud

Sur son compte Instagram, l’ancien international tricolore a publié un long message dans lequel il attaque personnellement Daniel Riolo, le comparant notamment à Pascal Praud, figure de Cnews. « Le petit Riolo est touché. Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes storys. Pascal Praud 2.0. La prochaine fois, évite de tirer un bilan de la saison au mois de septembre » a lâché Anelka.

« Petit enfant gâté »

Quelques minutes plus tard, une nouvelle story a été publiée. Et les mots employés demeurent provocants. « On te connaît, comme tu es touché tu vas vouloir répondre dans ton émission ce soir. Tu n’étais pas d’accord avec moi quand je disais que le PSG jouait bien collectivement déjà au mois de septembre et tu as voulu faire le malin. J’ai patienté et je te réponds six mois après avec les preuves sur le terrain. Maintenant, tu chiales. Petit enfant gâté » a lâché Anelka.