Zidane : Le débat incompréhensible !

Didier Deschamps l’a annoncé, en 2026, après la Coupe du monde, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. La question de son successeur se pose dès à présent et un nom revient en boucle : Zinedine Zidane. Pour Adil Rami, il n’y a d’ailleurs pas besoin de débattre, c’est Zizou qui doit prendre la relève.

Entre l’équipe de France et Didier Deschamps, c’est bientôt fini. En 2026, l'actuel sélectionneur quittera ses fonctions et pour le remplacer, on évoque dès à présent le nom de Zinedine Zidane. Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, il est libre. Rêvant de prendre les commandes des Bleus, Zizou pourrait donc enfin débarquer en 2026.

Rami réclame l’arrivée de Zidane

Malgré Zinedine Zidane, il y a débat pour savoir qui doit être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Cela n’aurait pas lieu d’être selon Adil Rami. Pour Liik, le champion du monde 2018 a expliqué sur ce sujet : « Zidane pour remplacer Deschamps, c’est naturel ? Bah oui. Quand j’entends les gens débattre sur le potentiel futur entraîneur, je ne veux même pas qu’on compare à telle ou telle personne ».

« Zidane c’est le football, la classe, l’aura, le charisme »

Adil Rami a ensuite expliqué : « Avec ce que je vois, ce que je connais du football, tu ne peux pas débattre. Zidane, c’est Zidane. Zidane c’est le football, la classe, l’aura, le charisme. En tant que footballeur et en tant qu’entraîneur. J’aimerais trop voir Zinedine Zidane entraîneur de l’équipe de France ».