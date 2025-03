Transfert à 0€ : Le cadeau surprise d'un flop de l'OM !

Thomas Bourseau

Avant qu'Ismaël Bennacer, Amar Dedic et Amine Gouiri viennent renforcer les rangs de l'effectif de Roberto De Zerbi, la première recrue hivernale du club marseillais ne fut autre que Luiz Felipe Ramos. Le défenseur italien de 27 ans était déjà venu avec la Lazio à l'Orange Vélodrome et semble avoir été convaincu par un certain Gerson...

Gerson avait déposé ses valises à l'OM à l'âge de 24 ans à l'été 2021. Néanmoins, après une saison pleine, le milieu de terrain brésilien s'est éteint petit à petit jusqu'à faire son retour Flamengo. Il ne laissera pas une trace indélébile dans l'esprit des supporters de l'Olympique de Marseille.

«Il a toujours dit du bien du club»

Néanmoins, Gerson aura le mérite d'avoir délivré une belle passe décisive à l'OM pendant le mercato hivernal. Sans club depuis la rupture de son ancien contrat à Al-Ittihad, Luiz Felipe Ramos s'est installé dans la cité phocéenne sans valoir le moindre centime à l'Olympique de Marseille grâce à la recommandation du milieu de terrain brésilien. « Avant de venir à l'OM, tu as parlé à Gerson. Que t'a-t-il dit ? Et pourquoi Gerson ? Gégê, parce que je le connais. On a joué contre Marseille (ndlr avec la Lazio), nous nous étions revus une fois au Stadio Olimpico de Rome donc il m'avait parlé en bien du club, du staff et il a toujours dit du bien du club ».

«Gerson est aussi un ami, tout simplement»

« Pourquoi l'OM, pourquoi Gerson ? Oh, parce que Gerson est aussi un ami, tout simplement ». a conclu Luiz Felipe Ramos en interview croisée avec Luis Henrique pour les médias de l'Olympique de Marseille. Reste à savoir si le défenseur central qui a fait ses débuts contre le FC Nantes la semaine dernière parviendra à faire forte impression à l'avenir. Premiers éléments de réponse dans les prochaines semaines.