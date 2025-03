OM : «On s'est beaucoup battus», ça a chauffé entre deux joueurs

La rédaction

Longtemps adversaires en Ligue 1, Amine Gouiri et Leonardo Balerdi se retrouvent désormais sous le même maillot à l’OM. L’attaquant algérien et le défenseur argentin ont souvent croisé le fer par le passé, une rivalité dont ils plaisantent aujourd’hui dans le vestiaire. Preuve que l’effectif marseillais vit bien à l’approche du sprint final.

Avant d’arriver à l’OM, Amine Gouiri a évolué dans plusieurs clubs de Ligue 1 : Lyon, Nice et Rennes. L’international algérien a donc affronté l’OM à de nombreuses reprises et a souvent fait mal aux Olympiens, avec 3 buts et 3 passes décisives en championnat face au club phocéen.

«C’était une bonne guerre»

Interrogé au micro de Maritima sur son passif face à l’OM et plus particulièrement face à Leonardo Balerdi, Amine Gouiri a déclaré : «J’ai souvent été décisif contre l’OM et j’ai beaucoup joué contre Léo (Balerdi), c’était une bonne guerre, on en parle encore dans les vestiaires.»

«On s'est beaucoup battus»

Des propos qui font écho à ceux de Leonardo Balerdi il y a quelques semaines en zone mixte, relayés par Le Phocéen : «On a parlé avec Amine, parce qu'il était toujours contre nous avant, en tant qu'adversaire. On s'est beaucoup battus, mais maintenant, c'est le moment de profiter. Lui, Isma, même Amar… Je suis content pour eux. Ils ont monté le niveau de toute l'équipe.»