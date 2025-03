Mercato - OM : La décision qui régale le vestiaire !

La rédaction

L’OM a su construire un vestiaire diversifié avec des recrues comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Amine Gouiri, une décision qui plaît beaucoup à ce dernier. L’attaquant algérien, auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs, se sent rapidement intégré : « On est comme une famille », a-t-il confié. Une belle dynamique qui se reflète sur le terrain.

L’OM a réalisé de gros investissements lors de ces deux derniers mercatos. Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Jonathan Rowe ou encore Amar Dedic, Medhi Benatia a tenu à construire un effectif cosmopolite. Une méthode qui plaît beaucoup au vestiaire marseillais, notamment à Amine Gouiri. L’attaquant de l’OM s’est confié à ce sujet pour le média Maritima.

«On est comme une famille»

«Franchement, c’est très bien. J’ai déjà connu des vestiaires similaires, avec des jeunes, des anciens, des Européens, des Sud-Américains, toutes les nationalités, donc ça ne me change pas trop. J’ai été très bien accueilli, on a un très bon groupe, on est comme une famille, on s’entend tous très bien, et je pense que ça se ressent sur le terrain. Que ce soit le staff ou les joueurs, on est tous ensemble», explique Amine Gouiri au micro de Karim Attab.

Une adaptation express

Une adaptation express pour Amine Gouiri qui se ressent sur le terrain. L’international algérien en est déjà à 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs avec l’OM. L’ancien Lyonnais tentera d’améliorer son compteur ce samedi soir lors de la réception du RC Lens.