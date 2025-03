Gros transfert à l’OM, Greenwood reçoit un coup de fil !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM avait déboursé pas moins de 26M€ lors du dernier mercato estival pour recruter Mason Greenwood, tout de suite attendu comme le nouveau maitre à jouer de l'attaque phocéenne. L'ancien crack de Manchester United a parfaitement tenu ce grand en début de saison, et Roberto De Zerbi s'est longuement confié sur les coulisses de son arrivée à l'OM tout en mettant un coup de pression à Greenwood.

L'OM avait frappé fort l'été dernier avec le transfert de Mason Greenwood (23 ans), signé en provenance de Manchester United pour 26M€. L'attaquant anglais était le tout premier choix de Roberto De Zerbi, qui s'était directement penché sur son profil avant même de conclure sa propre arrivée à l'OM. En clair : Greenwood a tout de suite été considéré comme la nouvelle star du projet sous l'ère De Zerbi à l'OM, et le coach italien l'a confirmé vendredi en conférence de presse.

« C’est le premier joueur que j’ai contacté »

« Je voulais qu’il soit ici, je l’ai dit et répété. C’est le premier joueur que j’ai contacté, avant même d’avoir signé à l’OM. J’avais déjà échangé avec son père. Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi », a lâché Roberto De Zerbi, rappelant donc son vif intérêt pour Greenwood lors du dernier mercato estival et sa détermination à le faire signer à l'OM pour garnir son secteur offensif.

Le coup de pression en public

Mais depuis quelque temps, Mason Greenwood a perdu de sa superbe et affiche des performances moins convaincantes en championnat avec l'OM. De Zerbi a donc décidé de le recadrer vendredi devant la presse : « Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas. S’il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant. Il doit être régulier dans son impact et ses performances. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c’est quelque chose que je n’aime pas », a sèchement lâché le coach de l'OM. Le message est passé pour Greenwood...