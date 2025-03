F1 : Hamilton dénonce un vol, l'incroyable accusation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine prochaine, Lewis Hamilton connaîtra son premier départ au volant d'une Ferrari en Formule 1. A 40 ans, le pilote britannique a débuté un nouveau défi incroyable, lui qui a réussi à retrouver le chemin de la victoire en 2024. Ces dernières années, il a dû prendre son mal en patience, car il était plutôt irrégulier. Le scénario de la fin de saison 2021 lui est resté en travers de la gorge. Un titre qui lui a échappé au profit de Max Verstappen.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton aurait pu ajouter un 8ème titre à sa collection, mais tout s'est joué au dernier virage du dernier Grand Prix de la saison 2021. La course, qui avait lieu à Abou Dabi, a basculé lors de l'entrée de la voiture de sécurité, qui a totalement rebattu les cartes. Un mauvais souvenir que le Britannique n'a toujours pas digéré.

Hamilton a été volé

A égalité de points avant cette fameuse dernière course, Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient au coude-à-coude à ce moment-là, et c'est finalement la gestion de course des commissaires qui a eu raison de Hamilton. « Les dernières années ont été difficiles depuis le titre que nous avons perdu en 2021. Et c’était vraiment un titre volé - il n’y a pas d’autre façon de le dire - en raison de la mauvaise décision concernant la voiture de sécurité à l’époque, mais il y a eu une démolition après cela. La voiture et l’équipe qui l’a précédée ont subi de nombreux revers, y compris l’année dernière. Les victoires qui ont été remportées l’ont été parfois à basse température », a regretté le pilote britannique dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Un enchaînement difficile chez Mercedes

Après ce scénario exceptionnel, il était forcément difficile pour Lewis Hamilton de se relever d'un tel échec, et finalement, c'est Max Verstappen qui a dominé les débats, enchainant les titres de champion du monde. Pour le Britannique, il a fallu patienter jusqu'en 2024 pour lever les bras sur la ligne d'arrivée.