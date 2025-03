Verstappen - Red Bull : Le clash qui va secouer la Formule 1 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière l’an dernier, Max Verstappen s’est malgré tout retrouvé en difficulté à certains moments de la saison, de quoi grandement le frustrer. Aux yeux de Günther Steiner, la relation entre le Néerlandais et Red Bull pourrait se détériorer si le principal intéressé ne parvient pas à briller en 2025.

L’an dernier, Max Verstappen a remporté une quatrième couronne mondiale de suite au volant de sa Red Bull, de quoi lui permettre d’égaler Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993) et Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013). Mais ce titre ne fut pas simple à aller chercher, le Néerlandais ayant notamment enchaîné dix Grands Prix sans victoire. Aux yeux de Günther Steiner, ancien patron de Haas, une nouvelle série négative pourrait détériorer la relation entre Verstappen et Red Bull.

F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin !

« S’il n’a pas une bonne voiture qui lui permet de gagner, il deviendra très difficile à gérer »

« Je dirais que l’année dernière, lorsqu’il a commencé à ne pas gagner, il a réagi de manière assez agressive. Mais à un moment donné, je pense qu’il s’est rendu compte qu’il devait faire preuve d’intelligence et ramener le plus de points possible à la maison, même s’il ne gagnait pas de course. Nous devons donc voir quel Max nous verrons, s’interroge Günther Steiner auprès de CNN, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Mais il est certain que s’il n’a pas une bonne voiture qui lui permet de gagner, il deviendra très difficile à gérer, je dirais, parce qu’il dira haut et fort qu’il n’est pas heureux. Et un Max malheureux n’est pas un Max gentil, comme nous le savons tous. Mais c’est un très bon pilote, je pense que c’est le meilleur à l’heure actuelle. Et il est certain qu’il s’efforcera de gagner des courses, de remporter à nouveau le championnat, mais ce ne sera pas facile, comme nous l’avons vu l’année dernière. »

« S’impatienter et se plaindre n’aide pas une équipe »

L’ancien boss de Haas a également donné ses conseils à Max Verstappen pour aller chercher un cinquième titre mondial : « Il faut rester calme, et ne pas s’énerver après deux courses si les choses ne vont pas dans le bon sens. Si les choses ne vont pas dans notre sens, en début de saison, nous devons travailler dur pour revenir là où nous voulons être, vous savez, parce que s’impatienter et se plaindre n’aide pas une équipe, ne la soude pas. Et c’est évidemment ce dont vous avez besoin quand vous n’êtes pas compétitif. Mais avant tout, je dirais : ’Attendons de voir où nous en sommes et ensuite nous verrons où nous voulons aller et où nous pouvons aller’ ».