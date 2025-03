Transfert à 85M€, cette offre va dégoûter le PSG

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, Marcus Thuram est cité dans le viseur du PSG et le club de la capitale pourrait bien tenter le coup l’été prochain. Pour éviter cela, l’Inter Milan souhaiterait prolonger l’attaquant. Cela permettait à la formation italienne de faire sauter la clause libératoire du Français qui est actuellement de 85M€.

Cet hiver, le PSG a fait une petite folie lors du mercato en mettant la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a enfin eu la permission de quitter Naples, car le club italien a accepté une proposition d’environ 70M€. Une belle somme, mais l’ailier fait partie des meilleurs d’Europe à son poste.

Le PSG pense à Thuram

Avec le possible départ définitif de Randal Kolo Muani vers la Juventus de Turin, le PSG pourrait être tenté de recruter cette fois un nouveau numéro neuf l’été prochain, pour éviter de se retrouver avec le seul Gonçalo Ramos. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs trouver son bonheur en Italie, puisque Marcus Thuram serait dans les petits papiers des dirigeants parisiens, et cela depuis déjà un certain temps.

L’Inter Milan veut faire sauter la clause libératoire de Thuram

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan est bien conscient que plusieurs clubs dont le PSG s’intéressent à Marcus Thuram. La formation italienne souhaiterait donc prolonger le contrat du Français et ainsi faire sauter sa clause libératoire. En effet, actuellement, les Nerazzurri sont en grand danger, car n’importe quelle équipe se présentant avec un chèque de 85M€ pourrait s’offrir l’ancien joueur de Guingamp. Reste à voir si le principal intéressé sera d’accord pour prolonger l’aventure à Milan, mais en tout cas Paris rode.