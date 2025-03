Fan de Mbappé, il a recalé le PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG cherchait activement un ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé parti vers le Real Madrid. Les dirigeants parisiens pensaient entre autres à Nico Williams, mais ce dernier a décidé de rester du côté de Bilbao. Un transfert à Paris aurait pu être un heureux hasard pour l’Espagnol, qui a avoué être fan de l’ancien Parisien.

Cet hiver, le PSG a enfin réussi à mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien était déjà dans le viseur du club de la capitale l’été dernier, mais Naples avait alors fermé la porte. Toutefois, l’ancien Napolitain n’était pas le seul ailier gauche dans le viseur du champion de France.

Nico Williams était dans le viseur du PSG

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a donc pensé à Khvicha Kvaratskhelia, mais également à Nico Williams. Le récent champion d’Europe était très courtisé l’été dernier, puisque le FC Barcelone voulait également le faire venir, mais l’international espagnol a finalement décidé de rester à l’Athletic Bilbao.

Nico Williams est fan de Mbappé

Nico Williams a donc refusé de devenir le successeur de Kylian Mbappé au PSG. Un tel transfert aurait été symbolique pour le champion d’Europe, qui a avoué à France Football être fan de l’ancien attaquant parisien. « Il joue aussi sur le côté gauche, même s’il peut aussi évoluer devant. Les dribbles qu’il réalise, comment il les exécute, sa façon de se déplacer… J’aime beaucoup l’observer, d’autant plus aujourd’hui alors que j’essaie de ne plus être seulement un dribbleur et que j’apprends aussi à combiner. J’aime comme il bouge, comment il se situe sur le terrain, comment il se démarque. J’essaie de le faire aussi et ça marche. »