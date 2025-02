Transfert au PSG, le clin d’oeil à Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia est désormais un joueur du PSG. Lors de ce mercato hivernal, le Géorgien a quitté Naples pour rejoindre le club de la capitale, où il devra notamment faire oublier Kylian Mbappé. Kvara a d’ailleurs récupéré le 7 laissé par le Français parti au Real Madrid. Un choix qui n’a pas été fait au hasard pour le nouvel attaquant du PSG.

L’été dernier, au moment du départ de Kylian Mbappé, le PSG voulait s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale s’était alors heurté au refus de Naples. Mais quelques mois plus tard seulement, ça s’est passé différemment. En effet, la formation italienne a fini par accepter de se séparer de Kvaratskhelia. Le voilà désormais au PSG, moyennant tout de même un chèque de 70M€.

Khvicha Kvaratskhelia fan de Cristiano Ronaldo !

Au PSG, Khvicha Kvaratskhelia passe donc après Kylian Mbappé au PSG. C’est d’ailleurs le Géorgien qui a récupéré le 7, vacant depuis le départ du capitaine de l’équipe de France. A ce propos, Téléfoot a expliqué que c’était un clin d’oeil en direction de Cristiano Ronaldo. En effet, le Géorgien a pour idole la légende portugais et c’est donc pour cela qu’il joue avec le 7 dans le dos.

« Le projet est ce qui m’a convaincu de venir ici »

Khvicha Kvaratskhelia est donc désormais un joueur du PSG. Après avoir signé avec le club de la capitale, le Géorgien s’était d’ailleurs livre en longueur. Et Kvaratskhelia avait notamment pu confier : « C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux. Le projet est ce qui m’a convaincu de venir ici. Je sais ce que le club veut accomplir, et comment il travaille avec les joueurs. Cela correspond à ce que je suis, beaucoup de grands joueurs ont joué ici, je n’ai pas beaucoup réfléchi quand j’ai eu l’opportunité de venir à Paris ».