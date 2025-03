Mbappé vs Dembélé : Une guerre est annoncée !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG a encore une fois impressionné l’Europe en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un match dans lequel Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé ont particulièrement brillé. D’ailleurs, le Ballon d’Or pourrait bien revenir au Français, ou bien à son compatriote qui évolue au Real Madrid, Kylian Mbappé.

Lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’était malheureusement incliné contre Liverpool sur le score d’un but à zéro, après avoir livré une très belle prestation. Malgré cette défaite, les Parisiens ont toutefois réussi à composter leur billet pour les quarts de finale en venant à bout des Reds chez eux (0-1, 1-4 aux t.a.b.).

Dembélé encore buteur

Lors de l’exercice des tirs au but, Gianluigi Donnarumma a dégoûté les tireurs de Liverpool. Le portier du PSG a arrêté les tentatives de Darwin Nunez et de Curtis Jones. Mais avant cela, c’est Ousmane Dembélé qui avait brillé en marquant dès la 12ème minute. Le Français a également magistralement inscrit son tir au but, comme les trois autres Parisiens.

Un duel Mbappé - Dembélé pour le Ballon d’or ?

Forcément, si Ousmane Dembélé continue d’enchaîner les buts et les performances de haut niveau, il pourrait devenir un candidat crédible au Ballon d’Or. Selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, le sacre final en Ligue des champions pourrait être le juge de paix et le Parisien sera donc en concurrence, entre autres, avec son compatriote du Real Madrid, Kylian Mbappé. « Pour gagner le Ballon d'Or cette année, il faudra gagner la Ligue des champions. Ce sera (sans doute) Mbappé si le Real va au bout, Yamal ou Raphinha en cas de sacre du Barça, Kane pour le Bayern, etc. Et Dembélé si le PSG s'impose. Il est le symbole de la métamorphose du PSG, de la prise de confiance collective. » En attendant, le PSG devra d’abord se défaire soit d’Aston Villa, soit du Club Brugge en quart de finale.