Transferts : Le PSG prépare un coup XXL avec un joueur de Deschamps !

Le Paris Saint-Germain envisage un changement de taille dans ses cages cet été, laissant planer le doute sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Alors que les négociations pour la prolongation de l’Italien stagnent, le PSG cible Lucas Chevalier, gardien du LOSC. Les dirigeants parisiens multiplient les démarches pour préparer ce potentiel transfert, témoignant d'un intérêt croissant pour l'international français.

Le dossier du gardien de but pourrait être rouvert cet été au Paris Saint-Germain. Alors que des discussions avaient été entamées pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin 2026, les négociations sont aujourd’hui à l’arrêt. Le portier de 25 ans ne fait pas l’unanimité dans la capitale et voit ainsi son avenir s’inscrire en pointillé, d’autant qu’un autre joueur ferait de l’oeil aux dirigeants du PSG.

Le PSG vise Lucas Chevalier

Déjà évoqué par le passé, L’Equipe confirme ce vendredi le grand intérêt du PSG pour Lucas Chevalier. Le club de la capitale se serait d’ores et déjà positionné pour accueillir le portier du LOSC l'été prochain en approchant les différentes parties. Lucas Chevalier est suivi de près ces derniers mois, plusieurs membres du PSG faisant le maximum en interne afin d’obtenir le plus d'informations possible à son sujet.

Donnarumma s’imagine rester

Cela signifie-t-il que le PSG a acté le départ de Gianluigi Donnarumma au terme de la saison, lui dont le nom circule en Italie pour un retour en Serie A ? De nouveau interrogé cette semaine après le match à Stuttgart (4-1), au cours duquel il fut décisif, le gardien avait été clair : « Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris. » Pour l’heure, le PSG n’aurait pas ouvert de discussions officielles pour le transfert de Lucas Chevalier, mais le travail effectué en interne prouve le grand intérêt du club envers l’international français.