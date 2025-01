Mercato : Le PSG prépare un gros transfert pour cet été !

Jean de Teyssière

Arrivé à l’été 2023 contre la somme de 90M€, Randal Kolo Muani n’aura jamais réussi à marquer de son empreinte son aventure parisienne. En fin d’année 2024, Luis Enrique se passait de plus en plus de lui et il a été prêté cet hiver pour la Juventus. Un prêt qui pourrait bien être suivi d’une vente, le PSG n’en voulant plus.

La fin du calvaire a sonné pour Randal Kolo Muani. Prêté la semaine dernière par le PSG à la Juventus, l’ancien Nantais a même marqué pour sa première sous le maillot de la Vieille Dame, face à Naples (1-2). En tout cas, pas question de compter sur un retour de l’attaquant au PSG cet été...

Milan Skriniar file en prêt à Fenerbahçe ! Une opportunité pour relancer sa carrière avant un retour chez les Parisiens ? 🔄

➡️ https://t.co/bswJVnE84y pic.twitter.com/Lt4hLGK5GK — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Une Juventus malade

Alors que la machine semble s’être mise en route au PSG, celle de la Juventus est bien enrayée. Le club italien n’a certes, perdu qu’une seule fois en Serie A cette saison, mais a également concédé 13 matchs nuls en 21 rencontres. Randal Kolo Muani a donc un vrai rôle à jouer dans cette seconde partie de saison.

«L’histoire de Kolo Muani à Paris est terminée»

Dans un live pour Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin évoque l’avenir de Randal Kolo Muani au PSG : « Pour moi, l'histoire de Kolo Muani à Paris est terminée. Il n'a pas d'option avec son prêt mais le but est de le vendre, à la Juve ou ailleurs. »