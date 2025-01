Donnarumma : La presse italienne fait paniquer le PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait bientôt se retrouver face à un gros problème avec Gianluigi Donnarumma. Le capitaine de la Squadra Azzurra, qui a rejoint le club parisien en 2021 en provenance de l’AC Milan, s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat et à en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, une prolongation ne serait pas vraiment au programme.

Le PSG a souvent été le sujet préféré des rubriques mercato à travers l’Europe et la tendance est loin de changer. La presse italienne évoque en effet depuis quelques mois un possible départ de taille avec Gianluigi Donnarumma, vraisemblablement agacé par les choix de Luis Enrique et nostalgique d’une Serie A qu’il a pourtant quitté il y a seulement quelques années.

Donnarumma prêt à trahir le PSG...

Face à ces rumeurs, le principal intéressé a souhaité mettre les choses au clair concernant son avenir, rassurant les supporters du PSG au micro de Sky Sport Italia. « Beaucoup de gens parlent. Mais la vérité c'est que je me sens bien ici et que tout le monde au club me respecte. Ma priorité est de prolonger mon contrat » a déclaré Donnarumma, en marge de la victoire en Ligue des Champions face à Manchester City (4-2).

Et attendre la fin de son contrat

Pourtant, cette déclaration n’a en rien calmé les médias italiens ! La Gazzetta dello Sport assure ce dimanche qu’un départ est toujours possible pour Gianluigi Donnarumma, dont le profil n’enchanterait pas vraiment Luis Enrique. Le célèbre quotidien explique d’ailleurs que le gardien de but pourrait bien attendre la fin de son contrat pour quitter le PSG et ainsi retrouver la Serie A. Un scénario qui rappelle son départ de l’AC Milan...