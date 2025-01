Mercato - RC Lens : Un deal à 7,5M€ avec les Etats-Unis ?

Arnaud De Kanel

Dans une démarche visant à renflouer ses caisses durant la trêve hivernale, le RC Lens multiplie les mouvements stratégiques. Parmi eux, un potentiel départ pourrait bien se concrétiser avec David Pereira da Costa. L’ailier gauche de 24 ans, peu utilisé cette saison, est dans le viseur du club américain des Portland Timbers, évoluant en Major League Soccer (MLS). Tout serait prêt et il ne manquerait que la décision du Portugais.

David Pereira da Costa est un produit pur jus de la fabrique lensoise, cette pépinière de talents qui a contribué à la renaissance des Sang et Or ces dernières années. Très peu utilisé par Will Still, le Portugais peine à se faire une place durable dans l’effectif d’un club en pleine effervescence. À la recherche de temps de jeu et d’un second souffle dans sa carrière, David Pereira da Costa pourrait quitter le RC Lens dès cet hiver.

Lens accepte l'offre de Portland

De son côté, le club artésien semble avoir pris sa décision. Après avoir reçu une offre de Portland, le RC Lens est prêt à laisser filer David Pereira Da Costa contre un chèque de 6,5M€ + 1M€ de bonus selon Foot Mercato. Ne manque qu'un détail à régler.

Lens attend la décision de Pereira da Costa

D'après les informations de Foot Mercato, le RC Lens est désormais suspendu à la décision de son joueur. S'il accepte de rejoindre Portland, alors il s'envolera immédiatement pour les Etats-Unis.