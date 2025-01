7,5M€ : Le RC Lens a bouclé son prochain transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Goduine Koyalipou et Mathew Ryan, le RC Lens est sur le point d’enregistrer sa troisième arrivée lors de cette période de mercato hivernal. Les Sang et Or ont trouvé un accord avec Häcken pour le transfert de Jeremy Agbonifo, ailier âgé de 19 ans. Une opération estimée à 7,5M€.

En début de semaine, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Mathew Ryan, remplaçant de Brice Samba, parti à Rennes. Le gardien âgé de 32 ans, à qui il ne restait que six mois de contrat avec l’AS Rome, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et est devenu la deuxième recrue hivernale des Sang et Or, après Goduine Koyalipou (24 ans).

Agbonifo arrive au RC Lens

D'après les informations de L’Équipe, le RC Lens devrait très bientôt accueillir un troisième joueur en la personne de Jeremy Agbonifo. En effet, les dirigeants lensois ont trouvé un accord avec leurs homologues d’Häcken, en Suède, pour le transfert de l’ailier âgé de 19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027.

Un transfert estimé à 7,5M€

Le RC Lens devrait dépenser 7,5M€ afin de s’attacher les services de Jeremy Agbonifo. Le Suédois va s’engager pour trois ans et demi avec les Sang et Or, jusqu’en juin 2028.